Sot në Shqipëri, nesër në Kosovë, presidentja e KE pritet të takojë Osmanin dhe Kurtin
Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, mësohet se ditën e nesërmen do të vizitojë Kosovën. Sipas anxhendës së publikuar, Ursula pritet të takojë fillimisht presidenten Vjosa Osmani, e më pas kryeministrin Albin Kurti.
AGJENDA E PLOTË:
09:00 Takimi me Presidenten Vjosa Osmani
Vendi: Krahu i Presidentes, Kuvendi i Kosovës (mundësi fotografimi para takimit)
10:00 Takimi me Kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti
Vendi: Zyra e Kryeministrit (mundësi fotografimi jashtë ndërtesës)
11:00 Vizita në Kopshtin ‘Cicërimat’, konferencë e përbashkët për shtyp me kryeministrin Kurti
Vend mbajtja: “Kopshti i fëmijëve”-Kalabri.
Ditën e sotme, presidentja e KE ishte në Shqipëri, ku mbajti një konferencë të përbashkët me kryeministrin Edi Rama.