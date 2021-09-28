LEXO PA REKLAMA!

Sot në Shqipëri, nesër në Kosovë, presidentja e KE pritet të takojë Osmanin dhe Kurtin

Lajmifundit / 28 Shtator 2021, 18:19
Kosovë&Rajon

Sot në Shqipëri, nesër në Kosovë, presidentja e KE

Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, mësohet se ditën e nesërmen do të vizitojë Kosovën. Sipas anxhendës së publikuar, Ursula pritet të takojë fillimisht presidenten Vjosa Osmani, e më pas kryeministrin Albin Kurti.

AGJENDA E PLOTË:

09:00 Takimi me Presidenten Vjosa Osmani
Vendi: Krahu i Presidentes, Kuvendi i Kosovës (mundësi fotografimi para takimit)
10:00 Takimi me Kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti
Vendi: Zyra e Kryeministrit (mundësi fotografimi jashtë ndërtesës)
11:00 Vizita në Kopshtin ‘Cicërimat’, konferencë e përbashkët për shtyp me kryeministrin Kurti
Vend mbajtja: “Kopshti i fëmijëve”-Kalabri.

Sot në Shqipëri, nesër në Kosovë, presidentja e KE

Ditën e sotme, presidentja e KE ishte në Shqipëri, ku mbajti një konferencë të përbashkët me kryeministrin Edi Rama.

