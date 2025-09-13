Skandal në Policinë e Tetovës: “Më dërguan në një shtëpi dhe hotele”, qytetarja nga Bosnja denoncon abuzimin nga 5 oficerë
Pesë punonjës policie në Tetovë janë përfshirë në një skandal të rëndë, i cili ka shqetësuar opinionin publik dhe ka nxjerrë në pah abuzimet brenda strukturave të rendit. Një qytetare nga Bosnja, e cila kishte denoncuar një rast të vjedhjes së parave, përfundoi e shantazhuar dhe e abuzuar nga këta policë.
Ajo shprehet se një nga efektivët e policisë, duke u ofruar për ndihmë, i kishte premtuar rikuperimin e parave të vjedhura, por më pas e kishte detyruar të qëndronte në një lokal që funksiononte si shtëpi kafe-muzikë. Sipas saj, policët, në vend që ta ndihmonin, e kërcënuan dhe e izoluan, duke e lënë atë në një situatë të pasigurisë.
Në një intervistë me gazetaren Liridona Vejseli, ajo përshkruan frikën që ndjeu për veten dhe vajzën e saj 18 muajshe, duke theksuar se kishte prova të kërcënimeve dhe abuzimeve që kishte përjetuar. Ajo theksoi se policët e kishin detyruar të mos e denonconte zyrtarisht rastin, duke e kërcënuar se do të humbiste paratë nëse bënte një gjë të tillë.
Ngjarja ka mobilizuar reagime të shumta në rrjetet sociale, ku Vejseli ka ndarë një video përmes të cilës bën thirrje për zbardhjen e çështjes dhe ndëshkimin e autorëve. Ajo shtron pyetje mbi etikën dhe profesionin e policisë, duke vënë në dukje se përkushtimi për ndihmën ndaj qytetarëve po shëndrrohet në abuzim të pushtetit.
Ky skandal i bën thirrje institucioneve për të rishikuar mënyrën e funksionimit të policisë dhe për të siguruar mbrojtjen e qytetarëve që kërkojnë ndihmë. Rasti ka nxjerrë në pah nevojën për transparencë dhe përgjegjësi në punën e forcave të rendit, që duhet të jenë mbrojtës të qytetarëve dhe jo abuzues të pushtetit.