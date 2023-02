Si u përballën qytetarët e Kosovës me vonesa e çmime të fryra për vizat?

Një hulumtim i realizuar nga Kosovo 2.0 ka gjetur se në rastin e Kosovës është bërë shkelje e Kodit të Vizave të BE-së sa i përket pagesave, terminëve dhe kohës së pritjes.

Shumë qytetarë janë përballur me tarifa, vonesa dhe çmime të fryra në kundërshtim me Kodin e Vizave të BE-së. Sipas këtij Kodi cili i rregullon procedurat e aplikimit për viza për vendet e BE-së, është tejet me rëndësi të sigurohet se respektohet “dinjiteti njerëzor dhe integriteti i aplikantëve”.

Asnjë prej më shumë se dhjetëra kosovarësh të intervistuar në Kosovo 2.0 nuk ishte në dijeni të këtij kodi, i cili nuk është i disponueshëm në gjuhën shqipe.

Nga viti 2013 deri në vitin 2015, shumica e vendeve të BE-së e kanë deleguar procesimin e aplikimeve për viza në dy kompani privatë që janë TLS contact dhe VFS Global.

E para i proceson aplikacionet në Kosovë për Zvicër, Luksemburg, Austri, Francë, Belgjikë dhe Holandë për aplikime për viza afatshkurtra.

Kjo e fundit përpunon aplikimet për Suedinë, Norvegjinë, Finlandën, Slloveninë dhe Kroacinë. Gjermania i transferon aplikacionet e saj për viza nga Kosova te VisaMetric, e regjistruar në Kosovë, në vitin 2021.

Vendet e BE-së një veprim të tillë e kanë arsyetuar me mungesën e burimeve dhe me përpjekjen e tyre për të ndihmuar procesin e rritjes së aplikimeve dhe dëshirën për të ofruar shërbim me standard më të lartë.

Mirëpo, edhe përkundër kësaj, shumë kosovarë kanë treguar se procesi i aplikimit për vizë ishte përkeqësuar dhe koha e pritjes ishte shtuar.