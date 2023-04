Bullgaria do të heqë veton ndaj Maqedonisë së Veriut dhe do hapë rrugën e BE

Shkupi Zyrtar ka shpresa se Bullgaria mund të heq veton MV dhe t’i hapë rrugën drejt integrimit në BE. I dërguari special i Maqedonisë së Veriut në Bullgari për zgjidhjen e mosmarrëveshjes mes dy vendeve, Vlado Buçkovski u shpreh optimist se Bullgaria do të heqë veton për Maqedoninë e Veriut në 2022.

Buçkovski shprehet se është bërë përparim në ndërtimin e besimit mes dy vendeve, ndërsa shpreson të ketë rezultate pas takimit të kryeministrit të ri maqedonas Dimitar Kovaçevski me homologun e tij bullgar Kiril Petkov, i parashikuar për në mesin e muajit Janar.

Në vitin 2021 Bullgaria nuk kishte qeveri të rregullt për 8 muaj. Në vend u mbajtën tre zgjedhje parlamentare dhe një presidenciale. Kjo ndikoi seriozisht në përpjekjet tona për të gjetur një zgjidhje të pranueshme reciprokisht dhe për të hequr bllokadën në rrugën tonë drejt BE. Në vitin 2022 pres që të arrihet një zgjidhje e pranueshme reciprokisht me Bullgarinë. Një zgjidhje që do të bazohet në respektin e ndërsjellë dhe do të ruhet. Bllokada bullgare do të hiqet. Fillimi i negociatave me BE më në fund do të jetë një realitet,” tha Buçkovski.