Shaban Murati: Si e vuri Serbia në lojë BE-në me “Platformën e Kievit”

BE është bërë si dashnorët platonikë, që rrinë në rrugë e bëjnë serenata në dritaren e Serbisë dhe gëzohen nëse nëse ajo u luan perden në shenjë dashurie në kohën që në shtrat ka Kremlinin.

Tallja e fundit e llojit të perdes me platonikët e BE-së u bë në 23 gusht, kur Serbia në një lëvizje mashtuese për t’i hedhur hi syve europianë ngarkoi kryeministren Ana Bernabiç të shtirej sikur merrte pjesë nëpërmjet audio dhe videkonferencës në samitin e “Platformës së Kievit”, që është nismë diplomatike e presidentit ukrainas Zelenski me qëllimin e krijimit të një mbështetje qeveritare ndërkombëtare për rikthimin Krimesë së pushtuar nga Rusia.

Presidenti serb Vuçiç në kanale diplomatike mashtroi Ukrainën se Serbia vendosi të bashkohej me “Platformën e Kievit” dhe me 66 shtete anëtare të kësaj nisme diplomatike antiruse. Pas sigurimeve serbe në nivel presidencial për anëtarësim, ministri i jashtëm ukrainas Dmytro Kuleba njoftoi në 23 gusht në samitin e Platformës së Kievit” se nismës i janë bashkuar tre tre shtete, duke pëfshirë edhe Serbinë.

Bllofi diplomatik serb e entusiazmoi diplomacinë e BE, që nxitoi ta shpërndajë në rrjetet diplomatike ndërkombëtare sihariqin e madh që Serbia u bashkua me “Platformën e Kievit”, duke provuar se suksesin e diplomacisë europiane të lëshimeve të njëpasnjëshme ndaj Serbisë që të largohet nga Rusia.

Pre e kësaj përshtypje të rreme ra edhe agjencia prestigjioze britanike “Rojter”, e cila njoftonte në 23 gusht në rrjetin ndërkombëtar të saj se “Serbia iu bashkua një platforme të udhëhequr nga Ukraina për riintegrimin e Krimesë, duke sinjalizuar një largim nga Rusia, një aleat historik dhe furnizuesi i saj i vetëm i gazit natyror”.

Por entusiazmi i dashurisë platonike të diplomacisë së BE ndaj gjestit të ri dashuror të Serbisë nuk vazhdoi gjatë, sepse Moska urdhëroi Serbinë t’i hidhte një kovë me ujë të ftohtë të inamoruarve europianë të saj. U pa shpejt se, ashtu siç theksonte në 24 gusht media ndërkombëtare “intellinews.com”: “Serbia bën një shou publik të mbështetjes së Ukrainës për “Platformën e Krimesë”.

Në datën 24 gusht ambasadori i Rusisë në Serbi, Aleksandër Botsan-Harçenko, shkoi dhe takoi vetëm për vetëm zëvendëskryeministrin e parë dhe ministër i jashtëm i Serbisë, Ivica Daçiç. Pas kësaj vizite misionare të guvernatorit rus në Beograd, Ivica Daçiç, vrapoi qysh të nesërmen në mëngjes në 25 gusht të dilte në televizion dhe të përgënjeshtronte zyrtarisht dhe publikisht përshtypjen e rreme se Serbia është bashkuar me “Platformën e Kievit”.

Daçiç deklaroi: “Janë çfaqur manipulime të lidhura me të ashtuquajturën “Platformë të Kievit”, me të cilin u bashkua edhe Serbia. Por Serbia nuk i është bashkuar “Platformës së Kieit”. Kryeministrja e Serbisë mori pjesë në punimet e këtij takimi me audio dhe videokonferencë, por ne as e përkrahëm dhe as e pranuam rezolutën e “Platformës s Kievit”, sepse kuadri i saj është i papranueshëm për ne”.

Në fakt në fjalën e saj kryeministrja e Serbisë, Ana Bërnabiç, foli vetëm për aspekte humanitare, se Serbia sillet me respekt ndaj vuajtjeve të popullit ukraians dhe se është gati të marrë pjesë në rindërtimin e Ukrainës pas luftës. Kryeministrja serbe nuk e përmendi në asnjë rresht Rusinë agresore dhe pushtuese të Krimesë dhe të territorit ukrainas.

Pra Rusia nuk u prek fare nga fjalimi i kryeministres serbe në samitin e “Platformës së Kievit”, sepse fjala e Ana Bërnabiçit ishte një fjalim biblik pa përcaktim kohe dhe vendi, që nuk kishte asnjë lidhje me situatën aktuale të pushtimit dhe të aneksimit rus të Krimesë, çlirimi i së cilës është objektivi i “Platformës së Kievit”.

Rusisë nuk i bëri përshtypje fare demagogjia e çfaqjes së ekranosur të kryeministres serbe me videokonferennë në samitin e “Platformës së Kievit” dhe fjala ajrore e saj. Kremlini e dinte se Serbia po bënte një gjest mashtrues ndaj Ukrainës dhe BE. Se sa e egër është Moska ndaj “Platformës së Kievit” dhe anëtarëve të asaj nisme antiruse e tregoi sjellja brutale armiqësore e Moskës ndaj Bosnje-Hercegovinës, në të njejtën ditë dhe për të njejtën çeshtje të pjesëmarrjes së delegacionit të presidencës së Bosnjë-Hercegovinës në samitin e “Platformës së Kievit”.

Rusia nëpërmjet ambasadës së saj në Sarajevë reagoi ashpër dhe sulmoi Bosnje- Hercegovinën për pjesëmarrjen e saj në 23 gusht në samitin e “Platformës së Kievit”, duke e vlerësuar si akt armiqësor. Në deklaratën zyrtare të Rusisë të lëshuar nga ambasada ruse në Sarajevë në 24 gusht theksohej se “pjesëmarrja e Bosnje-Hercegovinës në samitin e “Platformës së Kievit” është një akt i hapur armiqësor dhe sulm kundër integritetit territorial të Federatës Ruse dhe Rusia rezervon të drejtën që t’u përgjigjet veprimeve të tilla armiqësore”.

Ndërsa për pjesëmarrjen e Serbisë në samit Rusia nuk reagoi fare, sepse e dinte që nuk ishte e vërtetë se Serbia po bashkohej me “Platformën e Kievit”, kurse për Bosnje- Hercegovinën e pa se ishte një bashkim real me lëvizjen diplomatike ndërkombëtare në mbështetje të rikthimit të Krimesë në gjirin e shtetit ukrainas.

Ajo, që e mërziti Rusinë, ishte entusiazmi, që kaplloi platonikët e BE nga iluzioni optik se Serbia u bashkua me “Platformën e Kievit”. Dhe për t’ia ngrirë në buzë diplomacisë europiane buzëqeshjen serbe, diplomacia ruse nxitoi të vinte pikat mbi “i” dhe e la BE të nanuritej vetëm një ditë në ëndrrat e saj filoserbe. Moska urdhëroi ministrin e jashtëm serb që menjëherë të hidhte poshtë zyrtarisht çdo iluzion dhe aluzion se Serbia i ishte bashkuar “Platformës së Krimesë”.

Për të siguruar edhe më shumë Kremlinin për besnikërinë e saj të palëkundur, Serbia ndërmori menjëherë dy hapa të reja konfirmimi të aleancës së vjetër me Rusinë. Hapi i parë ishte njoftimi, që bëri në 28 gusht ministri i jashtëm serb Daçiç, se së shpejti do të shkojë në Moskë për bisedime me ministrin e jashtëm rus, Sergej Lavrov, dhe se në Moskë do të mbahet së shpejti Komisioni qeveritar i bashkëpunimit dypalësh, që për paln serbe e kryeson zëvendëskryeministri Daçiç. Pra BE vazhdon e flet prej afro dhjetë vitesh dhe i lutet Serbisë për sanksione ekonomike dhe diplomatike ndaj Rusisë, kurse Serbia po i thyen ato në të gjitha drejtimet.