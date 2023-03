Serbia paralajmëron njohjen e Kosovës nga Greqia

Koordinatori i Konventës Kombëtare të BE-së për kapitullin 35 në Serbi, Dragisha Mijaçiq, tha sot se shefi i lartë i BE-së, Josep Borrell, tha se marrëveshja u arrit fillimisht në Bruksel dhe më pas në Ohër dhe se ajo për të cilën u pajtuan të dyja palët duhet të zbatohet në tërësinë e saj.

Ai në televizionin serb K1 ka shpjeguar se realiteti është se pesë vendet anëtare të BE-së që nuk e njohën Kosovën do të marrin vendim në përputhje me interesat e tyre dhe në përputhje me politikën e tyre shtetërore dhe shtoi se është e mundur të arrihet një, ndoshta dy njohje, raporton “Tanjug”.

Mijaçiq theksoi se nuk do të ishte çudi nëse Greqia e njeh Kosovën në një të ardhme dikur, duke pasur parasysh marrëdhëniet e mira diplomatike me palën kosovare dhe shtoi se Sllovakia dhe Rumania janë ende në balancim, transmeton Klankosova.tv.

Ai beson se Spanja dhe Qipro nuk do ta njohin Kosovën në këtë moment, por nuk do ta pengojnë as anëtarësimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare.

“Asociacioni nuk ka karakter territorial. Bëhet fjalë për 10 komuna, katër janë të përqendruara në veri, gjashtë janë në jug, dhe ideja bazë në vitin 2013 dhe 2015 është që këto komuna të mund të kryejnë bashkërisht disa nga përgjegjësitë, të veprojnë bashkërisht në disa fusha, arsimi, shëndeti.

Egzistojne gjithashtu modele të ndryshme që përfshijnë një lloj autonomie territoriale për veriun dhe një lloj autonomie kulturore për të gjitha zonat ku jetojnë serbët, por këto modalitete ende nuk janë negociuar.

Kur Kurti deklaron atë që tha dje në parlament, do të thotë se ai nga një pozicion kokëfortë nuk dëshiron të pranojë formimin e Asociacionit, tani nuk dëshiron të formojë asnjë integritet territorial të komunave në veri të Kosovës”, tha ai.

Mijaçiq shton se është një proces që do të zhvillohet në formë të dialogut dhe se deklaratat e Kurtit, të cilat shkojnë në drejtime të ndryshme, nuk do të thotë se në fund serbët nuk do ta marrin atë autonomi territoriale, të paktën për ato katër komuna që janë në veri të Kosovës.

Sipas tij, duhen hapa të ndryshëm për të arritur rezultate të ndryshme, por ka një ndërvarësi të madhe mes hapave.