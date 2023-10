Serbia në zgjedhje më 17 dhjetor, Vuçiç anulon fushatën elektorale

Presidenti serb Aleksandar Vuçiç tha se zgjedhjet në Serbi do të mbahen më 17 dhjetor. Siç ka shtuar ai, në këtë mënyrë ka plotësuar kërkesat e opozitës.

“Zgjedhjet do të mbahen më 17 dhjetor, me kërkesë të opozitës, ia kam plotësuar kërkesën, do të ketë zgjedhje parlamentare, të Beogradit dhe të Vojvodinës”, tha ai dhe shtoi se zgjedhjet duhet të shpallen më së voni deri më 2 nëntor, shkruan Euronews Serbia.

Ai deklaroi se nuk do të ketë kohë për të marrë pjesë në fushatën zgjedhore për shkak të obligimeve që ka dhe theksoi se po kërkon nga qytetarët që të kenë kujdes se çfarë do të thuhet në fushatën zgjedhore, sepse nuk ka dallim mes përfaqësuesve të opozitës. gjë që mund të shihej edhe pas ngjarjeve në Banjskë.

“Qytetarët tani e panë se nuk ka dallim mes tyre, asnjë, do t’ju gënjejnë në fushata të ndryshme zgjedhore, minimalisht ose pothuajse aspak. Kam aq shumë punë dhe takime sa nuk do të mund të marr pjesë në fushatat e ardhshme. fushatë, prandaj kërkoj nga qytetarët që të kenë kujdes, qëllimi i të gjithëve është rrëzimi i Serbisë, çfarëdo që t’ju thonë, qëllimi është rrëzimi i Serbisë, jo unë, sepse zgjedhjet presidenciale nuk po shkojnë, të përmbysin të gjithë ata që do ta ndihmonin Serbinë. Të gjitha të mirat që u bënë, nëse nuk do të kishim një politikë mjaft të mirë, nuk do të kishim paqe dhe stabilitet shumë kohë më parë”, tha Vuçiq.