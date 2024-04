Serbia ekip kundër anëtarësimit të Kosovës në KiE, deputeti i VV-së: Nuk e ndal dot, e ka të kotë

Serbia ka formuar grupin e punës që do të merret me koordinimin e aktiviteteve të organeve shtetërore për të parandaluar anëtarësimin eventual të Kosovës në organizatën e Këshillit të Evropës.

Deputeti i VV-së Adnan Rustemi në një lidhje skype për Studio Live me Arbër Hitajn në Report Tv tha se pavarësisht përpjekjeve Serbia nuk do t’ia dalë që të pengojë anëtarësimin e Kosovës në KiE.

“Është e vetëkuptueshme që Serbia nuk pranon të dorëzohet në betejën diplomatike në raport me Kosovës sepse gjykon me hijen e mëngjesit dhe vazhdon ta trajtojë jo vetëm Kosovën por edhe kombin shqiptarë me syzet e politikanëve mendjemëdhenj. Epokën nuk e merr parasysh se kanë ndryshuar. Ata kanë krijuar një ekip që i prin ministri i jashtëm dhe zyrtari serb i ngarkuar për dialog që do bëjnë çmos që të pengojnë aderimin e Kosovës në KiE në këtë institucion me peshë dhe pavarësisht se me këtë akt ata shkelin marrëveshjen bazike të 27 shkurtit 2023”.

“Jo nuk ka fare mundësi që ta bllokojë Serbia po ata duan të luftojnë deri në fund që ta kenë si njëlloj alibie për opinionin e brendshëm për popullin serb gjithandej që të arsyetohen se humbën betejën siç e kishin humbur luftën në 1999 dhe ishin detyruar të kapitulojnë në Kumanovë pikërisht aty ku kishin bërë depërtimin e parë për pushtimin e Kosovës në vitin 1912”, shtoi më tej ai.

Duke komentuar situatën politike në Kosovë, Rustemi tha se brenda kampusit opozitar duket të dalë një forcë e re.

“Për fat të keq opozita në Kosovë nuk e ka lexuar si duhet rezultatin e zgjedhjeve. Nuk ka marrë masa të shmangë nga pozicionet drejtuese ata që janë më përgjegjësit për veprimet e papërgjegjshme deri në shkallë të akteve penale të ndëshkueshme siç ishte marrëveshja e 2013 dhe 2015. Do thosha dhe përpjekja për ndarjen e Kosovës. Në këtë situatë do thoja ka ardhur koha që brenda kampusit të opozitës të dalë një forcë e re.

Në Serbi dhe Shqipërinë politike kemi opozitë të dobët për shkak të pushtetit të theksuar autoritar dhe kontrollit të madh të medieve. Ndërsa në Kosovë mediat shumicë janë në pronësi të oligarkëve që janë produkt i bashkëpunimit të pushteteve të kaluara dhe bashkëpunojnë me opozitën. Opozita e dobët sepse ka koncepte mesjetare dhe naive.”