Serbi valëvit flamurin rus në mes të Kosovës/ E pëson keq nga policia
Lajmifundit / 28 Qershor 2022, 14:49
Kosovë&Rajon
Një shtetas serb është arrestuar ditën e sotme në Kosovë.
Kjo ndodhi gjatë festimeve të festës së Vidovdanit, pasi kishte valëvitur flamurin e Rusisë.
Pas liturgjisë në Graçanicë me rastin e festës së Vidovdanit, serbët kanë vizituar monumentin në Gazimestan përmes autobusëve dhe veturave.
Ata janë kontrolluar nga policia e Kosovës për ekspozim të simboleve nacionaliste. Disa prej tyre janë detyruar të zhveshin bluzat të cilat përmbanin mesazhe nacionaliste serbe.
Policia e Kosovës në anën tjetër përveç prezencës së shtuar është duke e monituruar situatën edhe me dron.(gazetashqip)