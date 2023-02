Rritja e pagave në Kosovë, reagon Kurti: Barazi e ndershmëri mes kategorive

Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka reaguar pas rritjes së pagave në vendin fqinj.

Me anë të një postimi në rrjetin e tij social fb, Kurti ka theksuar se kjo tregon barazi dhe ndershmëri për pagat mes kategorive.

Ndër të tjera Kurti, ka theksuar se kjo rritje tregon mbështetje për katër kategoritë më jetike për funksionimin e shoqërisë që janë mjekët, arsimtarët, policët dhe ushtarakët.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Postimi i Plotë:

Me sistem të ri të pagave e vlera të reja. Barazi dhe ndershmëri për pagat në mes të kategorive, ngushtim të hendekut midis zyrtarëve të lartë dhe të tjerëve, si dhe mbështetje solide për katër kategoritë jetike për funksionimin e shoqërisë, atë të mjekëve, arsimtarëve, policëve dhe ushtarakëve. Tash e tutje nuk do të ketë më stagnim të pagave pafundësisht. Ato do të lëvizin sipas rritjes, punës dhe rezultateve që kemi të gjithë ne bashkë në rritjen ekonomike të vendit.