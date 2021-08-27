Rriten ndjeshëm të infektuarit me Covid në Kosovë, 16 të vdekur dhe mbi 2 mijë raste të reja
Rriten masivisht rasten në Kosovë. Gjatë 24 orëve kanë humbur jetën 16 persona si pasojë e komplikacioneve të sëmundjes.
Ministria e shëndetësisë deklaron se gjatë 24 orëve janë regjistruar edhe 2.098 nga 12.564 mostra të testuara. Kthyer në përqindje del se nga numri i testimeve mbi 16 për qind kanë dalë pozitivë.
Nga konstatimi vërehet se 1.614 pacientë janë shëruar nga sëmundja.
Numri i rasteve aktive në Kosovë mbetet i lartë, gjatë 24-orëve të fundit ka arritur në 25.407 persona.
Në spitalet e Kosovës, 55 pacientë me koronavirus janë në gjendje të rëndë shëndëtësore, njoftoi të premten Shërbimi Spitalor dhe Klinik Univeristar i Kosovës.
Sipas raportit ditor, numri i përgjithshëm i pacientëve me koronavirus, të shtrirë në spitale, është 1,051.
Prej tyre, 952 pacientë janë duke u trajtuar me oksigjeno-terapi dhe 55 janë në gjendje të rënduar shëndetësore, thuhet në raport.
Në Kosovë, deri më tani, janë dhënë mbi 780,000 vaksina kundër koronavirusit, ndërsa me dy doza janë vaksinuar mbi 260,000 qytetarë.