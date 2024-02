Rrahja e gazetarit në Kosovë, reagon Albin Kurti: Fajtor është qeveria kujdestare

Kreu i Lëvizjes Vetëvendosja, Albin Kurti ka reaguar pas sulmit ndaj gazetarit kosovar Visar Duriqi.

Përmes një postimi në rrjetet sociale, Kurti bën fajtor qeverinë kujdestare e cila sipas tij është duke shtuar problemet me rendin publik. Ai shprehet se qëllimi kryesor i qeverisë së ardhshme është ruajtja e demokracisë dhe lirisë së fjalës, bindjes e veprimtarisë politike, sipas ligjit.

“Qeveria kujdestare rekordeve të veta të këqija po u shton edhe atë të problemeve me rendin publik. Rrahja e familjarëve të politikanëve për shkak të qëndrimit të tyre politik, rrahja e gazetarëve për shkak të punës dhe fjalës së tyre, janë fenomene negative që populli i Kosovës nuk i duron.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Ata që mendojnë se mund ta ndalin demokracinë me gangsterizim, le ta dinë se koha e tyre ka perënduar. Njëri-tjetrin mund “ta mundim” vetëm me fakte, me argumente, me logjikë e me mjete demokratike. U bëj thirrje forcave të rendit që me profesionalizëm e angazhim të vënë sa më shpejt para përgjegjësisë dhunuesit. I uroj shërim të shpejtë e rikthim në detyrë gazetarit Visar Duriqi”, shkruan Albin Kurti.