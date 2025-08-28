Rikthimi i Turqisë në komandën e KFOR-it në Kosovë, rol vendimtar në stabilizimin e Veriut
Ministria e Mbrojtjes Kombëtare në Turqi (MoD) njoftoi së fundmi se vendi do të rimarrë komandën e Forcës së Kosovës (KFOR) të udhëhequr nga NATO në tetor 2025 për një mandat njëvjeçar, pas udhëheqjes së saj të mëparshme të suksesshme gjatë periudhës 2023-2024.
Zëdhënësi i ministrisë, Kundëradmirali Zeki Akturk deklaroi se Turqia do të udhëheqë përsëri forcën ndërkombëtare paqeruajtëse, duke vazhduar rolin e saj në mbështetjen e sigurisë në rajonin euroatlantik.
"Vendi ynë, i cili ka dhënë kontribute të rëndësishme dhe vendimtare për sigurinë e NATO-s dhe rajonit euroatlantik në të kaluarën, vazhdon ta bëjë këtë sot dhe do ta bëjë këtë në të ardhmen", tha Akturk.
"Turqia do ta kryejë këtë detyrë me neutralitet dhe transparencë të plotë në përputhje me rezolutat e NATO-s dhe të Kombeve të Bashkuara, duke përmbushur përgjegjësitë ndërkombëtare", ka shtuar zëdhënësi i ministrisë turke të Mbrojtjes.
KFOR-i u krijua më 12 qershor 1999, sipas një rezolute të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për të mbështetur paqen dhe stabilitetin në Kosovë. Aktualisht përfshin rreth 4,500 personel ushtarak nga 29 vende anëtare dhe jo-anëtare të NATO-s.
Turqia ka kontribuar vazhdimisht me trupa në KFOR që nga fillimi i tij. Udhëheqja e përsëritur e KFOR-it nga Turqia vjen në një kohë të ndjeshme për rajonin e Ballkanit Perëndimor.
Ankaraja e ka pozicionuar veten prej kohësh si ndërmjetëse në mosmarrëveshjen Serbi-Kosovë, duke ndihmuar në zbutjen e tensioneve përmes angazhimit diplomatik. Që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës në vitin 2008, të cilën Serbia nuk e ka njohur, Turqia ka luajtur një rol të vazhdueshëm në mbështetjen e përpjekjeve për paqe në rajon.
Pas pushtimit të Ukrainës nga Rusia në vitin 2022, brishtësia në Ballkan është bërë më e dukshme.
Marrja e komandës së KFOR-it nga Turqia gjatë viteve 2023–2024 ndihmoi në uljen e tensioneve në Kosovë. Kthimi i komandës turke në vitin 2025 shihet si një vazhdim i përpjekjeve për të stabilizuar një mjedis sigurie të paqëndrueshëm dhe të paparashikueshëm.