Rigjykimi i rastit të Marigona Osmanit, reagon vëllai i Liridonës: Dhimbja po shtohet

Duke marrë shkas nga rikthimi për gjyim i rastit të Marigona Osmanit, vëllai i Liridona Ademajt ka shprehur frikën se drejtësia do të vonojë.

Me anë të një postimi në rrjetet sociale, ai thotë se edhe pse kanë kaluar 3 muaj, dhimbja për Liridonën vetëm po shtohet, ndërkohë shpreson se rasti i motrës së saj dhe rastet tjera do të gjykohen shpejtë dhe pa gabime.

“Sot tre muaj që kur se na e kanë vrarë Liridonen tonë. Dhimbja sa vjen e shtohet e neve na mban shpresa që drejtësia nuk do të vonojë. Derisa e vajtojmë vajzën dhe motrën tonë, me dhimbje të thellë po i ndjekim informacionet për gjykime të vrasjeve të vajzave që janë bërë me gabime që çojnë në rigjykime apo edhe për raste kur gratë janë abuzuar fizikisht dhe dhunuesit enden të lirë ose reklamohen publikisht.

Ne bashkëndiejmë me të gjitha viktimat dhe familjarët e tyre. Shpresojmë që rasti i Liridonës dhe rastet tjera do të gjykohen shpejtë dhe pa gabime. Vrasësit e grave e kanë vendin në burg, të mbyllur dhe larg syrit të publikut”, shkruan Leonard Ademaj.