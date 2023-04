Rama-Vuçiç ftojnë komunën e Bardolinos t’i bashkohet “Ballkanit të Hapur”, projekti i Lavrovit shtrihet në provincat e Italisë

Teksa Perëndimi po përpiqet të izolojë presidentin serb Aleksandër Vuçiç pas mbështetjes së fuqishme që po i jep Vladimir Putinit, kryeministri Edi Rama nga ana tjetër vazhdon të forcojë lidhjet me Serbinë.

Mediat serbe po pasqyrojnë çdo ditë edhe më shumë marrëdhëniet e shkëlqyera të dy liderëve dhe duke i dhënë frymë “ringjalljeje” Ballkanit të Hapur, i cili është dënuar me vdekje nga SHBA e Gjermania.

“Blic” i Serbisë i kushtoi një artikull ditën e djeshme Ballkanit të Hapur duke shkruar se kjo nismë po lëviz për herë të parë jashtë kufijve. Edi Rama, Aleksandër Vuçiç dhe DimitarKovacevski zhvilluan një samit në Italinë fqinje. Ata prezantuan prodhimet rajonale në panairin e verërave në “Verona”.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Kjo lëvizje drejt Italisë sjell në vëmendje deklaratën e kryeministrit Rama, i cili ka thënë se mos çuditemi kur pjesë të kësaj nisme do të shohim Italinë, Greqinë dhe Hungarinë.

Rama gjithashtu ka paralajmëruar në konferencën për shtyp me kryeministrin e Maqedonisë së Veriut dhe presidentin e Serbisë duke thënë se do të jenë së bashku edhe në një tjetër vend të Europës për të çuar para nismën e Ballkanit të Hapur.

Rama sfidon Perëndimin

Kryeministri në panairin e verërave në Bardolino, Itali, ku zhvilloi takim trepalësh me presidentin serb Aleksandër Vuçiç dhe kryeministrin e Maqedonisë së Veriut, Dimitar Kovaçevski sfidoi sërish Perëndimin dhe bëri të ditur se takimi i radhës do të jetë në fund të majit në Shqipëri, ku do të mbahet edhe një panair vere.

Ndërkohë Rama përmendi sërish rëndësinë e 'Ballkanit të Hapur' duke shtuar se shkëmbimi tregtar u rrit me 24.8% falë bashkëpunimit të 3 vendeve.

Ai theksoi se është e rëndësishme që të tre vendet të punojnë në një këndvështrim strategjik për forcimin e lidhjeve me BE-në, forcimin e bashkëpunimit dhe në të njëjtën kohë për të siguruar që të ketë një dialog dhe sqaroi se procedura nuk është në kundërshtim me integrimin europian.

Rama përmendi Kosovën si shkaktarin e mosmarrëveshjeve mes Serbisë dhe Shqipërisë dhe vlerësoi se kjo është arsyeja për të folur më shumë, jo më pak, ndërsa shtoi se Kurti tani është shumë më i hapur për bisedime se më parë."Ndonjëherë ka mosmarrëveshje vërtet të mëdha mes nesh, sidomos kur bëhet fjalë për Kosovën dhe kjo është arsyeja për të folur më shumë.

Dialogu është gjëja më e rëndësishme. Nëse do të vazhdonim të mos flisnim me njëri-tjetrin, të qëndronim pas barrikadave në Ballkan, do të ishte shumë e vështirë për të gjithë ne”, tha Rama.

Në përfundim kishte edhe një mesazh për tre vendet e tjera, Bosnje-Hercegovinën, Kosovën dhe Malin e Zi që pret të bëhen sa më shpejt pjesë e iniciativës së Ballkanit të Hapur.

"Duhet të vazhdojmë në këtë drejtim, të përballemi me të gjitha pengesat dhe problemet. Dashuria për vendin tënd nuk do të thotë të urresh të tjerët. Le të vazhdojmë të ecim përpara dhe kjo do të na ndihmojë", përfundoi Rama.

SHBA-BE, goditje vdekjeprurëse “Ballkanit të Hapur”

Edhe pse dyshja Rama-Vuçiç po bëjnë çfarë është e mundur që Ballkani i Hapur të rezistojë, Perëndimi e ka ndarë mendjen se ky projekt rus ka marrë fund. Të gjitha planet e dyshimta ruso-serbe në rajon me instalimin e kësaj nisme u hodhën në erë në takimin e Ohrit mes kryeministrit Albin Kurti dhe presidentit Aleksandër Vuçiç, në praninë e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

Në deklaratën që iu është vendosur në tryezë nga Perëndimi, Kurtit dhe Vuçiçit përmendet një fakt shumë i rëndësishëm lidhur me marrëveshjen themelore. Sipas hartuesve, plani evropian nuk do të rregullojë vetëm marrëdhëniet mes Serbisë dhe Kosovës.

Krahas kritereve të Kopenhagës, Marrëveshja Themelore do të menaxhojë edhe procesin e integrimit të Serbisë dhe Kosovës në Bashkimin Evropian. Për të shmangur gabimet e saj në të kaluarën, Bashkimi Evropian dhe pjesa tjetër e komunitetit perëndimor do të mbështesin në mënyrë aktive të dyja palët financiarisht, ekonomikisht dhe politikisht në çdo hap të rrugës.

Përmes Procesit të Berlinit dhe Komunitetit Politik Evropian, BE-ja dhe pjesa tjetër e komunitetit perëndimor do të ofrojnë një kornizë të besueshme të integrimit në BE për Serbinë, Kosovën dhe pjesën tjetër të Ballkanit Perëndimor. Pra SHBA-BE i dhanë goditjen vdekjeprurëse “Ballkanit të Hapur” dhe kanë aktivizuar fuqishëm “Procesin e Berlinit”.

Edhe Gjermania pak javë më parë u tregua shumë e qartë për “Ballkanin e Hapur” sa edhe Rama në një farë mënyre e konfirmoi “vdekjen” e kësaj nisme, pasi dha lajmin se Tirana do të presë Samitin e Procesit të Berlinit në 16 tetor të këtij viti.

Edhe Perëndimi e ka thënë qartë se nuk është kundër projekteve që përmbajnë çështjet e integrimit në rajonin e Ballkanit ekonomik, shoqëror, kulturor. Por problemi i madh me këtë projekt është Kosova.

Pa Kosovën nuk mund të ketë Ballkan të Hapur. Ky është dhe objeksioni që ka Uashingtoni. Ata duan një integrim Ballkanik me Kosovën dhe jo pa të. Takimi i Ohrit vërtetoi gjithçka.