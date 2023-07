Qeveria e Malit të Zi dhe grupi 4iG angazhohen për bashkëpunim

Palët ndërprenë reciprokisht proceset gjyqësore të trashëguara dhe konfirmuan bashkëpunimin e tyre të ardhshëm strategjik përmes një Memorandumi Mirëkuptimi

4iG Plc dhe Qeveria e Malit të Zi ranë dakord që palët të mbyllin proceset gjyqësore dhe mosmarrëveshjet e tyre me efekt të menjëhershëm, të trashëguara nga blerja e kompanisë ONE Mal i Zi, ofrues i shërbimit celular.

Pas marrëveshjes, Dritan Abazovic, Kryeministri i Malit të Zi dhe Gellért Jászai, Kryetar i 4iG Plc nënshkruan një Memorandum Mirëkuptimi për të përshpejtuar tranzicionin digjital në këtë vend të Ballkanit Perëndimor.

Sektori i Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit është nxitës kryesor i zhvillimit social dhe ekonomik në Mal të Zi. Digjitalizimi ka një ndikim të rëndësishëm në zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik, ku Grupi 4iG mund të jetë partner strategjik i qeverisë malazeze në të ardhmen.

Palët synojnë të zgjerojnë bashkëpunimin për të përfshirë rrjetin dhe infrastrukturën 5G, zhvillimin dhe prezantimin e zgjidhjeve inovative. 4iG është e përkushtuar të ofrojë njohuritë më të avancuara dhe mbështetje për Malin e Zi dhe rajonin e Ballkanit Perëndimor në tërësi.

Me blerjen e Telenor Montenegro në vitin 2021, 4iG hyri në tregun e telekounikacioneve të Ballkanit Perëndimor si një investitor strategjik. I riemërtuar më vonë si ONE Mali i Zi, operatori celular është lider në treg dhe zhvillimi i tij teknologjik është mban vendin e parë në vend.

Me nënshkrimin e këtij Memorandumi me Grupin 4iG, Mali i Zi ka siguruar me sukses kursime në vlerë prej dhjetëra milionë euro, duke vendosur kështu marrëdhënie të rregulluara.

“Nënshkrimi i kësaj marrëveshjeje ka sjellë kënaqësi të jashtëzakonshme për të dyja palët, por është veçanërisht e rëndësishme të theksohet se Mali i Zi do të ketë përfitime të konsiderueshme nga ky bashkëpunim. Njëkohësisht, kushtet e krijuara nëpërmjet këtij partneriteti do të çojnë në një përmirësim të dukshëm të cilësisë së shërbimeve të ofruara për qytetarët, të ngjashme me ato me përvojë brenda Bashkimit Evropian. Prezenca e vlerësuar e 4iG-së në rajon dhe në vend premton të prezantojë teknologjitë më të avancuara, të shtojë sigurinë kibernetike në lartësi të reja dhe të përmirësojë digjitalizimin e administratës publike," tha kryeministri malazez Dritan Abazovic.

Kryeministri, plot optimizëm, shprehu besimin se ky është thjesht hapi fillestar i një sërë marrëveshjesh që do të pasojnë, pasi Mali i Zi mezi pret të krijojë më shumë partneritete të tilla me kompani të njohura si 4iG. Perspektiva e bashkëpunimeve të mëtejshme ka potencialin për përparime dhe arritje edhe më të mëdha në fronte të shumta.

Marrëveshja midis qeverisë malazeze dhe 4iG Plc vendos themelet për një nivel të lartë bashkëpunimi profesional dhe teknologjik, në mbështetje dhe përshpejtim të tranzicionit digjital në Mal të Zi.

“Memorandumi i Mirëkuptimit që sapo kemi nënshkruar është hapi i parë i një bashkëpunimi afatgjatë që mund të sigurojë një rol aktiv në zhvillimin digjital të Malit të Zi dhe rritjen e arritur në konkurrencën ekonomike dhe sociale”, tha Gellért Jászai, Kryetar i Grupit 4iG, pas ceremonisë së nënshkrimit. “Kompetencat dhe përvoja jonë e fituar në sektorin e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit mund të na ndihmojnë të ofrojmë një mundësi me shumë nivele për të përshpejtuar digjiitalizimin në Mal të Zi, nga zgjidhjet e IT-së për shërbimet publike deri te shërbimet e telekomunikacionit për qytetarët dhe bizneset.”

Memorandumi i Mirëkuptimit thekson rëndësinë e telekomunikacionit, dhe në veçanti, sektorin e TIK-ut në zhvillimin social dhe ekonomik të Malit të Zi, si dhe potencialin e rëndësishëm të digjitalizimit dhe një ekonomie të bazuar në teknologji për të promovuar një rritje të qëndrueshme ekonomike. Kështu, bashkëpunimi mund të përfshijë edhe zhvillimin e infrastrukturës dhe shpërndarjen e gjerë të zgjidhjeve inovative. Grupi 4iG po luan një rol të madh në zgjerimin e rrjetit 5G, projektet e qyteteve inteligjente drejt strehimit të qëndrueshëm dhe përmirësimin e efikasitetit të infrastrukturës së info-komunikimit në Mal të Zi.

Përvoja e gjerë e 4iG-së në digjitalizimin e shërbimeve publike, zhvillimin dhe integrimin e projekteve të digjitalizuara të qeverisjes, mund të përmirësojë efikasitetin e administratës publike. Për të arritur këto objektiva, 4iG Plc dhe Qeveria e Malit të Zi synojnë të krijojnë një grup të përbashkët pune, i cili do të vlerësojë rregullisht rezultatet e bashkëpunimit dhe do të identifikojë e zbatojë aktivitete specifike. Në të ardhmen, 4iG mund të propozojë gjithashtu programe të reja zhvillimi për të përmbushur kërkesat në rritje të transformimit digjital. Për të arritur objektivat e përcaktuara në "Strategjinë e Transformimit Digjital të Malit të Zi 2022-2026", bashkëpunimi mund të japë zgjidhje në të gjithë sektorët e ekonomisë, telekomunikacionit dhe digjitalizimit.