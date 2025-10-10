Psikiatri i pezulluar rikthehet në punë pas arrestimit në Tiranë për përndjekjen moderatores sportive Albana Bejko
Psikiatri Behar Kamberi, i cili ishte pezulluar më 29 shtator pas arrestimit të tij në Shqipëri nën dyshimin për përndjekjen e një gruaje, është rikthyer në punë në Klinikën e Psikiatrisë për Fëmijë.
Lajmi u konfirmua nga disa media shqiptare, pas lirimit të tij nga autoritetet të cilat vendosën të vazhdojnë hetimin në gjendje të lirë. Një ditë pas rikthimit, Kamberi mori pjesë në një aktivitet për Ditën Botërore të Shëndetit Mendor, duke ndarë hapësirën me stafin mjekësor dhe Avokatin e Popullit.
Drejtori i Klinikës së Psikiatrisë, Faton Kutllovci, duke u shprehur mbi situatën, tha se aktualisht nuk ka asnjë ankesë zyrtare lidhur me Kamberin, e cila do të ishte një arsye për shqyrtim të mëtejshëm. Ai theksoi se në mungesë të dyshimeve zyrtare, rikthimi i tij në punë është i arsyeshëm.
Nga ana tjetër, Avokati i Popullit, Naim Qelaj, theksoi se është e rëndësishme që integriteti i zyrtarëve të mbetet prioritet, por ai shmangu të bënte komente të drejtpërdrejta mbi situatën e Kamberit, duke vënë theksin në parimin e pafajësisë deri në një vendim gjyqësor.
Çfarë ka shqetësuar shumë është se, ndonëse ishte arrestuar, Kamberi vazhdon të ofrojë shërbime mjekësore në një klinikë, e cila duhet të ofrojë siguri për pacientët e saj. Bind Skeja, drejtori i qendrës për informim dhe përmirësim social, e quajti kthimin e Kamberit një mesazh shumë të dëmshëm, duke kërkuar që ShSKUK, institucioni shëndetësor përkatës, të ofronte sqarime mbi këtë vendim.
Ai e përshkroi situatën si një burim pasigurie për ata që kërkojnë shërbime mjekësore në këtë klinikë.
Deri më tani, ka pasur thirrje për transparencë dhe shqyrtim të veprimeve të përbashkëta nga autoritetet, duke e bërë të rëndësishme adresimin e shqetësimeve të avancuara nga punonjësit e shëndetësisë dhe publikun për integritetin dhe sigurinë në ofrimin e shërbimeve të shëndetit mendor.