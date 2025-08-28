Protesta anti-Vucic në Serbi, përleshje midis studentëve e policisë në Novi Sad
Lajmifundit / 28 Gusht 2025, 07:44
Kosovë&Rajon
Incidente dhe përplasje midis studentëve dhe policisë ndodhën përpara Fakultetit të Filozofisë në Universitetin e Novi Sadit, në Serbinë veriore.
Trazirat e reja shpërthyen kur disa qindra protestues, përfshirë studentë protestues dhe qytetarë që i mbështesnin ata në këto protesta antiqeveritare, thyen kordonin e policisë së trazirave që mbronte ndërtesën ku ndodhej dekani i fakultetit, e cila po kundërshtohej nga studentët.
Pati hedhje gurësh, shishesh, vezësh, tymuesish dhe objektesh të tjera, teksa policia u përgjigj duke i shtyrë demonstruesit prapa.