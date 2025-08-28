LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Protesta anti-Vucic në Serbi, përleshje midis studentëve e policisë në Novi Sad

Lajmifundit / 28 Gusht 2025, 07:44
Kosovë&Rajon

Protesta anti-Vucic në Serbi, përleshje midis studentëve e

Incidente dhe përplasje midis studentëve dhe policisë ndodhën përpara Fakultetit të Filozofisë në Universitetin e Novi Sadit, në Serbinë veriore.

Trazirat e reja shpërthyen kur disa qindra protestues, përfshirë studentë protestues dhe qytetarë që i mbështesnin ata në këto protesta antiqeveritare, thyen kordonin e policisë së trazirave që mbronte ndërtesën ku ndodhej dekani i fakultetit, e cila po kundërshtohej nga studentët.

Pati hedhje gurësh, shishesh, vezësh, tymuesish dhe objektesh të tjera, teksa policia u përgjigj duke i shtyrë demonstruesit prapa.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion