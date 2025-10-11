LEXO PA REKLAMA!

Presidentja Osmani mandaton Albin Kurtin për krijimin e Qeverisë së re brenda 15 ditëve

Lajmifundit / 11 Tetor 2025, 12:51
Kosovë&Rajon

Presidentja Osmani mandaton kryeministrin në detyrë Albin Kurti për formimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës

Osmani, në mbështetje të kompetencave të saj kushtetuese, ka nënshkruar sot Dekretin, me të cilin mandaton Albin Kurtin për formimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës.

Ky vendim është marrë pas propozimit zyrtar të partisë Lëvizja Vetëvendosje, e cila ka fituar numrin më të madh të ulëseve në Kuvend nga rezultatet e zgjedhjeve të mbajtura me 9 shkurt të këtij viti.

Sipas Kushtetutës, mandatari për formimin e Qeverisë, z. Kurti, është i obliguar që jo më vonë se pesëmbëdhjetë (15) ditë nga dita e dekretimit, t’i paraqesë Kuvendit të Republikës së Kosovës përbërjen dhe programin e Qeverisë për miratim.

“Presidentja i ka uruar suksese Kurtit, kryeministër në detyrë, me shpresën që Republika e Kosovës sa më parë të ketë Qeveri me mandat të plotë kushtetues”, shkruhet në mesazhin e presidentes Vjosa Osmani në facebook.

