Prapaskenat e vizitës në Beograd/ A do të përpiqet Erdoğan të zbusë tensionet mes Serbisë dhe Kosovës?
Presidenti Recep Tayyip Erdoğan gjatë vizitës në Beograd do të bëjë përpjekjet e tij për uljen e tensioneve mes Serbisë dhe Kosovës në turneun e tij në Ballkan, tha një analist.
Tensionet kanë mbizotëruar prej kohësh mes Kosovës dhe Serbisë, pavarësisht përpjekjeve për normalizim nga aktorët në Rajon dhe më gjerë për të reduktuar tensionet.
Dy vendet e Ballkanit Perëndimor kanë qenë gjithmonë në mosmarrëveshje pasi Beogradi refuzoi të njohë pavarësinë e Prishtinës prej vitit 2008 dhe vazhdon ta pretendojë atë si territorin e vet. Por kohët e fundit, një sërë veprimesh nga qeveria e Kosovës, të tilla si bërja e euros si valuta e vetme ligjore dhe nxjerrja e jashtëligjshme e dinarit serb në zonat e banuara me shumicë serbe, kanë shkaktuar trazira. Për më tepër, një operacion policor më 5 gusht çoi në mbylljen e nëntë degëve të shërbimit postar kombëtar të Serbisë, Posta Srbije, në Kosovën veriore.
Si një vend që gëzon marrëdhënie të mira me të dyja palët, Turqia ka luajtur një rol të rëndësishëm në përpjekjen për të zbutur tensionet mes tyre.
Rikujtojme se Erdogan do të mbërrijë ditën e nesërme në Tiranë, e një ditë më pas do të zhvillojë një vizitë në Beograd.