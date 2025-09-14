Policia holandeze pengon shqiptarët t’i afrohen Gjykatës Speciale, ngre helikopterë mbi Hagë
Qytetarët që protestuan pranë gjykatës së Hagës në mbrojtje të udhëheqësve të UÇK-së, iu drejtuan godinës për të vendosur aty pankartat me mesazhe për lirimin e ish luftëtarëve.
Por, policia holandeze bllokoi shqiptarët, duke mos lejuar afrimin e tyre në institucionin e drejtësisë. Ka ngritur edhe helikopter duke forcuar kontrollin dhe sigurinë në qytet.
Në Gjykatën Speciale, rasti kryesor po zhvillohet kundër ish-krerëve të UÇK-së, përkatësisht ndaj ish-presidentit Hashim Thaçi, ish-kryeparlamentarëve Kadri Veseli dhe Jakup Krasniqi dhe ish-deputetit të Kosovës, Rexhep Selimi. Ata akuzohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit.