Policia bastis një lokal në Leposaviq, sekuestron bluza me mbishkrime nacionaliste serbe dhe produkte të dyshimta
Rreth mesditës së sotme, Njësia për Ndërhyrje të Shpejtë e Policisë Kufitare ka zhvilluar një aksion kontrolli në një lokal në zonën e Leposaviqit, ku dyshohej se po tregtoheshin produkte të ndaluara.
Zëvendësdrejtori i Policisë së Kosovës për veriun, Veton Elshani, tha për media se gjatë bastisjes janë gjetur disa artikuj të dyshimtë, mes tyre pije, bluza, elektroshokë dhe materiale me logo e mbishkrime që mund të bien ndesh me ligjin.
Në operacion kanë marrë pjesë edhe hetues rajonalë e zyrtarë të Doganës së Kosovës, ndërsa për shkak të natyrës së mbishkrimeve të hasura është vënë në dijeni edhe Prokuroria Speciale.
Sipas Elshanit, deri tani nuk ka persona të ndaluar, ndërkohë që kontrolli është ende në zhvillim. Pas përfundimit të procedurave dhe intervistimeve përkatëse, vendimet e mëtejshme do të merren në koordinim me prokurorin e rastit.