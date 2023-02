Plagosje në veri të Kosovës, tensionohet sërish situata

Një njësi policore është sulmuar të hënën në Bistricë të Leposaviqit nga një veturë që po tentonte ta ndalojë për kontroll.

Policia ka njoftuar se vetura gjatë lëvizjes ka goditur automjetin e Policisë, duke rrezikuar drejtpërdrejt jetën e zyrtarëve policorë.

Me qëllim që ta neutralizojnë rrezikun ndaj tyre, policia kanë shtënë me armë zjarri.

Të dyshuarit kanë arritur të largohen nga vendi i ngjarjes.

“Personat e dyshuar, së bashku me mjetin e tyre janë larguar nga vendi i ngjarjes, përderisa hetimet lidhur me rastin janë duke u kryer, në bashkëpunim dhe koordinim me organet e drejtësisë.

Lidhur me rastin, Policia e Kosovës ka njoftuar edhe Inspektoratin Policor të Kosovës për procedura të mëtejme”, thuhet më tej në njoftim.

Drejtori i Zyrës për Kosovën në Qeverinë e Serbisë, Petar Petkoviq, ka pretenduar se pjesëtarët e policisë speciale ROSU kanë qëlluar rreth orës 11:30 në pikën e kontrollit ilegal në urën e Bistricës në një veturë me dy serbë dhe se njëri nga ta është plagosur.

“Deleviq është goditur në pjesën e kraharorit të majtë dhe ka një plagë me armë zjarri me të cilën është transportuar urgjentisht në spitalin e Kraljevës. Bashkëdrejtuesi i tij Dushan S. fatmirësisht nuk ka mbetur i lënduar, ndërsa e gjithë vetura ka qenë e qëlluar”, ka thënë ai për Kosovo Online.

Petkoviq pretendon se pjesëtarët e forcave speciale Rosu kanë qëlluar me breshëri zjarri ndaj veturës serbe dhe serbëve në të vetëm sepse nuk kanë dashur të lejojnë policinë Rosu që t'i keqtrajtojë pa asnjë bazë dhe arsye, citon Koha.

Reagon policia e Kosoves:

