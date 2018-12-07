LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Përshkallëzohet protesta e studentëve: Në grevë, të dorëhiqet Nikolla

Lajmifundit / 7 Dhjetor 2018, 11:02
Aktualitet

“Do të kërkojmë dorëheqjen e ministres së Arsimit dhe më pas do të hyjmë në grevë urie…”

Kështu janë shprehur studentët në protestë e cila sot është në ditët e 3 të saj. Të bindur për arritjen e kërkesave të tjera, mijëra studentë kanë nisur furishëm protestën para Ministrisë së Arsimit.

 Ndër kërkesat për ministrinë e qeverinë Rama, të rinjtë i kanë bërë thirrje forumeve politike të qëndrojnë larg kësaj proteste.

 ‘’Jo politikë, jo politikë”, janë koret e përdorura në masë nga ana e studentëve që janë mbledhur përpara Ministrisë së Arsimit. /Lajmifundit.al

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion