Përshkallëzohet protesta e studentëve: Në grevë, të dorëhiqet Nikolla
Lajmifundit / 7 Dhjetor 2018, 11:02
Aktualitet
“Do të kërkojmë dorëheqjen e ministres së Arsimit dhe më pas do të hyjmë në grevë urie…”
Kështu janë shprehur studentët në protestë e cila sot është në ditët e 3 të saj. Të bindur për arritjen e kërkesave të tjera, mijëra studentë kanë nisur furishëm protestën para Ministrisë së Arsimit.
Ndër kërkesat për ministrinë e qeverinë Rama, të rinjtë i kanë bërë thirrje forumeve politike të qëndrojnë larg kësaj proteste.
‘’Jo politikë, jo politikë”, janë koret e përdorura në masë nga ana e studentëve që janë mbledhur përpara Ministrisë së Arsimit. /Lajmifundit.al