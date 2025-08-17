LEXO PA REKLAMA!

Përleshje dhe incidente të dhunshme në natën e pestë të protestave antiqeveritare në Serbi

Lajmifundit / 17 Gusht 2025, 10:54
Kosovë&Rajon

Përleshje dhe incidente të dhunshme në natën e pestë

Beograd, Novi Sad dhe qytete të tjera në Serbi u përballën sërish me dhunë në natën e pestë radhazi të protestave kundër qeverisë së presidentit Aleksandar Vuçiç.

Në Valjevo, mijëra protestues antiqeveritarë u mblodhën në rrugë dhe disa prej tyre, të veshur me kapuçë, i vunë flakën zyrave të Partisë Progresive Serbe (SNS) dhe sulmuan forcat e policisë. Autoritetet përdorën granata tymuese dhe gaz lotsjellës për të shpërndarë turmën.

Edhe në Beograd, policia ndaloi protestuesit që të afroheshin pranë selisë së SNS, ndërsa përleshje u raportuan gjithashtu në Novi Sad, qyteti i dytë më i madh i vendit.

Protestat kundër qeverisë janë ndezur që nga 1 nëntori 2024, pas shembjes së çatisë së një stacioni hekurudhor në Novi Sad, ku humbën jetën 16 persona.

Ngjarja ka nxitur zemërimin e qytetarëve për shkak të korrupsionit të gjerë dhe ka shtuar kërkesat për zgjedhje të parakohshme, të cilat Presidenti Vuçiç i ka refuzuar, duke akuzuar ndërhyrje të huaja në politikën e vendit.

