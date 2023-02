Përfundon takimi për Asociacionin në ambasadën amerikane, çfarë u diskutua

Ka përfunduar takimi për çështjen e Asociacionit i thirrur nga ambasada amerikane në Prishtinë. Nga takimi i pari është parë të dalë shefi i BE-së, Tomas Szunyog.

Të ftuar në këtë takim ishin zyrtarë nga Presidenca, Parlamenti e Qeveria, si dhe përfaqësues partiakë, shoqëri civile e ambasadorë.

Në lidhje me këtë takim, kryeministri Kurti nuk ka dashur të deklarohet derisa ka thënë se në lidhej me këtë do të deklarohen përfaqësuesit që janë në takim.

Kurse presidentja Vjosa Osmani tha se gjithçka që ka të bëjë me Amerikën është e mirë për Kosovën.

Ndërkohë në sheshin “Zahir Pajaziti” janë mbledhur një numër i konsiderueshëm i qytetarëve të cilët kundërshtojnë Asociacionin.

Protesta është thirrur nga zyrtari i Lëvizjes Vendvendosjen, Sadri Ramabaja