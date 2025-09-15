LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Pas SHBA, edhe Gjermania “shpërthen” ndaj Kurtit: Po rrezikon marrëdhëniet me BE!

Lajmifundit / 15 Shtator 2025, 20:42
Kosovë&Rajon
Pas SHBA, edhe Gjermania “shpërthen” ndaj Kurtit: Po rrezikon

Pas kritikave të SHBA-së, Qeveria e Kosovës përballet me një tjetër paralajmërim të fortë, këtë herë nga Gjermania. Michael Reiffenstuel, Drejtori për Ballkanin Perëndimor në Ministrinë e Jashtme gjermane, ka reaguar ashpër ndaj veprimeve të qeverisë Kurti në veri të vendit.

Përmes një postimi në rrjetin social “X”, Reiffenstuel i kërkon qeverisë së Kosovës të ndalë menjëherë shënjestrimin e institucioneve shëndetësore në Veri, të cilat drejtohen nga Serbia.

“Veprimet shqetësuese të javës së kaluar ndikojnë negativisht te qytetarët e vetë Kosovës, shkojnë kundër detyrimeve dhe angazhimeve të saj ndaj BE-së dhe rëndojnë marrëdhëniet tona dypalëshe”, shkruan Reiffenstuel.

Kjo deklaratë vjen në një kohë kur marrëdhëniet e Kurtit me Perëndimin duket se janë në pikën më të ulët, duke vënë në rrezik mbështetjen diplomatike të Kosovës në skenën ndërkombëtare.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion