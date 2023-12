Pak ditë para takimit, Albin Kurti dhe Aleksandër Vuçiç “luftë” online

Pak ditë ndajnë nga takimi mes Albin Kurtit dhe Aleksander Vuçiç, por thumbat në distancë nuk po ndalen. Më herët kryeministri i Kosovës ka deklaruar se nuk ka për të pasur Asosacion një-etnik në Kosovë, ndërsa presidenti serb nga ana tjetër ka paralajmëruar se nëse Kurti ka këtë qëndrim atëherë lë të mos shkojë farë në takim.

Në një intervistë televizive pwr ABCnews, diplomati Arben Cejku, tha se Kurti është duke shkuar në Bruksel si kreu i qeverisë dhe jo si lideri i LVV dhe për këtë arsye duhet të përgatitet si kurrë më parë.

“Kjo nuk është çështje që mund të mbahet brenda kornizës politike të ndjekur nga VV…Nuk e di deri ku do të shkojë me këto koncepte. Nuk do të shënojë ndonjë arritje. Nuk besoj se nuk e kupton ku qëndron Kosova. Kërkon ta shfrytëzojë këtë takim për interesat e veta. Kjo është një adoleshencë diplomatike, diplomacia reale e Kosovës është të marrë sfidën parasysh.

Rikthimi në të njëjtën tryeze BE SHBA ka domethënien e vet. Interesi i tyre është që na rajonin e Ballkanit të ketë një stabilitet dhe paqe. Kurti u bë kryeministër pas një retorike për zhvlerësimin e dialogut, Vuçiç ka përpara zgjedhje…Të dy nuk anashkalojnë dot interesin e SHBA për siguri dhe stabilitet në Ballkan.

Në tryezën e bisedimeve mund të vijnë të gjitha opsionet që qarkullojnë edhe versionet “non paper”. Serbia kërkon të fitojë kohë. Çdo shmangie nga ballafaqimi realist me Kosovën është i dëmshëm”, tha ai.