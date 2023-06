Pacolli në 77 vjetorin e lindjes së Ibrahim Rugovës: Do të kujtohesh përherë President

Kryetari i Aleancës Kosova e Re, Behgjet Pacolli e ka kujtuar presidentin historik, Ibrahim Rugova në 77 vjetorin e tij të lindjes.

Pacolli tha se Rugova do të njihet si njeri i urtë, jo hakmarrës, jo populist dhe me vizion për fuqizimin e vendit.

“Presidenti Rugova sot do ti mbushte 77 vite. Njeriu qe i dha gjithqka Kosovës dhe që i vuri themelet e shtetësisë, do të mbahet mend përjetësisht nga shoqëria jonë si njeri i urtë, jo hakmarrës, jo populist dhe me vizion të qartë për fuqizimin e vendit tonë. Do të kujtohesh përherë President!!”, ka shkruar Pacolli në një postim në “Facebook”. /Express