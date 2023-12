Osmani: Vetëm GjK mund të japë vlerësime për projekt statutin e Asociacionit

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, tha të premten se Gjykata Kushtetuese është institucioni i vetëm që mund të vlerësojë kushtetutshmërinë e projekt statutit të hartuar nga partnerët perëndimorë për themelimin e Asociacionit të komunave me shumicë serbe.

“Përderisa vlerësimi i hartuesve është se një draft i tillë është në harmoni me Kushtetutën e Kosovës, dua të ritheksoj se institucioni që do të duhej ta bëj këtë vlerësim duke u udhëhequr nga parimi i pavarësisë dhe profesionalizmit është Gjykata Kushtetuese e Kosovës”, tha ajo.

Ajo i bëri këto komente në fjalimin vjetor në Parlamentin e Kosovës, në të cilin foli për procesin e bisedimeve me Serbinë dhe përballjen me rreziqet e sigurisë.

Propozimi për projekt statutin u është dorëzuar Kosovës dhe Serbisë me 21 tetor nga të dërguarit amerikanë dhe evropianë.

Më 26 tetor udhëheqësit e Gjermanisë, Francës e Italisë dhe të institucioneve të Bashkimit Evropian takuan ndarazi në Bruksel kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti dhe presidentin e Serbisë, Aleksandar Vuçiç, për të diskutuar rrugën përpara drejt normalizimit, duke i kërkuar Kosovës themelimin e Asociacionit, ndërsa Serbisë, njohjen de fakto të Kosovës.