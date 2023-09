Osmani nga Shkupi: Masat e BE-së ndaj Kosovës nuk janë proporcionale

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, gjatë takimeve bilaterale që ka zhvilluar gjatë ditës së sotme në Maqedoni të Veriut në Samitin e Brdo Brijunit, ka folur edhe për masat e vendosura nga Bashkimi Evropian ndaj Kosovës.

“Unë i kam diskutuar në takime bilaterale që kisha në radhë të parë me presidentin Pendarovskin ku e informova për hapat që Republika e Kosovës ka ndërmarrë për shtensionim të situatës dhe sfidat që po përballemi”, u shpreh Osmani.

“Gjithashtu me presidentin Milanoviq diskutuam mbi të gjitha që BE-ja që t’i largojë masat në raport me Kosovën që nuk janë proporcionale. Presim që shtetet që na kanë përkrahur aq fortë si Kroacia të ndërmarrë hapat e parë për të iniciuar largimin e këtyre masave”.

Ajo shtoi se Kosova po vazhdon të luajë një rol për të kontribuar në të ardhmen e Ballkanit.

“Kosova vazhdon të luajë një rol aktiv për të kontribuar në të ardhmen e rajonit tonë dhe është e përkushtuar në rrugën tonë euroatlantike”, shkroi Osmani.