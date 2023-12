Opozita nuk merr pjesë në zgjedhjet e përsëritura pjesërisht në Serbi

Lista opozitare në shtetin serb, “Serbia Kundër Dhunës” (SPN) njoftoi sot se nuk do të marrë pjesë në zgjedhjet e përsëritura në një numër të caktuar qendrash votimi më 30 dhjetor, sepse përsëritja në ato vende nuk do ta ndryshojë grabitjen dhe as të korrigjojë padrejtësinë që ndodhi më 17 dhjetor.

“Ne e kemi komunikuar qartë qëndrimin tonë se kërkojmë anulimin e të gjitha zgjedhjeve të mbajtura më 17 dhjetor në përputhje me raportet e organizatave vendore dhe ndërkombëtare që kanë vëzhguar procesin zgjedhor. Kjo është arsyeja pse vëzhguesit e koalicionit, “Serbia kundër dhunës” nuk do të marrin pjesë në vazhdimin e fushatës zgjedhore të Vuçiçit”, thuhet në deklaratën e listës, sipas mediave serbe.

Ata kërkojnë nga institucionet kompetente që në bazë të kërkesave të qytetarëve, personazheve publike, organizatave monitoruese të zgjedhjeve dhe opozitës të anulojnë “zgjedhjet e vjedhura”, të pranojnë kërkesat për rishikim të listës zgjedhore, të sigurojnë qasje të barabartë në media dhe të ndalojnë presionin dhe shantazhin ndaj votuesve që ata të mund të organizojnë zgjedhje të ndershme dhe të ndershme.

Kujtojmë se më 20 dhjetor, Komisioni Republikan i Zgjedhjeve (RIK) ka shpallur vendimin që për shkak të parregullsive të caktuara, zgjedhjet parlamentare të mbajtura më 17 dhjetor të përsëriten në një sërë qendrash votimi.

RIK vendosi që zgjedhjet të përsëriten në 28 vendvotime në Serbi, (fjala është për vendet në Babushnicë, Veliko Gradishtë, Vllasotinac, Trstenik, Zhagubica, Koceljevë, Leban, Plandishtë…) Në këto vendvotime, të drejtë vote kanë gjithsej 12240 qytetarë. Zgjedhjet do të mbahen të shtunën, më 30 dhjetor 2023, nga ora 07:00 deri në orën 20:00.