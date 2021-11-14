Numërohen mbi 70% të votave, cili kandidat po fiton në Prishtinë
Lajmifundit / 14 Nëntor 2021, 20:35
Kosovë&Rajon
Në Prishtinë, janë numëruar 70 për qind të votave deri më tani. Sipas rezultateve të publikuara Përparim Rama i LDK-së ka 51.31 për qind të votave, ndërsa kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje, Arben Vitia, ka fituar 48.69 për qind të votave.
Nga 25.104 votat e vlefshme në Prishtinë, 51.16 për qind të tyre i ka fituar kandidati i LDK-së, Përparim Rama. Ndërkaq 48.84 për qind të tyre i ka marrë Arben Vitia i Lëvizjes Vetëvendosje.
Deri më tash janë përpunuar 63.321 për qind të votave. Gjatë numërimit deritanishëm, Rama ka prirë vazhdimisht.