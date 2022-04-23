LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Nuk ndalet toka në Bosnjë, regjistrohen më shumë se 30 tërmete të tjera

Lajmifundit / 23 Prill 2022, 10:27
Kosovë&Rajon

Nuk ndalet toka në Bosnjë, regjistrohen më shumë se 30

Prej mbrëmjes së djeshme qytetarët në Bosnjë Hercegovinë nuk po gjejnë qetësi nga lëkundjet e herëpashershme të tërmetit që pasuan pas goditjes prej 5.8 ballësh të shkallës rihter.

Ndërkohë gjatë gjithë kësaj periudhe nga Instituti Hidrometeorologjik Republikan janë regjistruar edhe 30 lëkundje të tjera pasuese ku më i fuqishme ka qenë në orën 4:20 të mëngjesit të së shtunës, me një forcë prej 4.4 ballë i shkallës rihter.

Epiqendra e të gjithë tërmeteve ishin afër Stolacit.

Ndërkohë deri më tani nga tërmeti ka humbur jetën një 28 vjeçare dhe janë lënduardisa të tjerë.

Ky termet i rënë në Bosnjë është ndjerë në disa vende të Rajonit si në Shqipëri, Malin e ZI, Maqedoni madje edhe në Trieste të Italisë. Në rrjetet sociale njerëzit deklarojnë se kanë ndjerë lëkundjen e tokës në veri të Italisë pikërisht në momentin kur ndodhi tërmeti në BeH.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion