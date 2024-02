"Nuk më ka ftuar për kafe, por për Kosovën"/ Vuçiç ironizon takimin e kërkuar nga Borrell

Aleksandër Vuçiç, Presidenti i Serbisë që ndodhet në Mynih pasi i është bashkuar Forumit të Sigurisë, ka folur pasditen e sotme për mediat.

Vuçiç ka deklaruar se nesër do të ketë një takim me përfaqësuesin e lartë të BE Joseph Borell, ku do të bisedojnë për situatën në Kosovë.

“Sigurisht nuk më ka ftuar për kafe, por për të folur për Kosovën. Sot patëm tema të rëndësishme me britanikët, si Kosova, rajoni dhe zhvillimi ekonomik i Serbisë”, ka thënë presidenti serb.