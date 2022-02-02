Nënvarianti i ri i Omicron regjistrohet edhe në Maqedoninë e Veriut
Lajmifundit / 2 Shkurt 2022, 14:54
Kosovë&Rajon
Nënvarianti BA-2 i mutacionit Omikron është regjistruar në pesë pacientë në Maqedoninë e Veriut.
Sipas raportit të fundit rezultati është marrë me një analizë specifike PCR nga personat e infektuar.
Nuk dihet ende se cila është pasqyra klinike e pacientëve me mutacion të ri, mirëpo kjo formë sipas ekspertëve të OBSH-së, duket të jetë shumë më e lehtë se ajo e variantit BA-1.
Ekspertët më parë kanë thënë se mund të paraqiten edhe variante të reja që gjithashtu do të kenë simptoma më të lehta që lënë për të kuptuar se Omicron-it po i vije fundit./ Alsat.mk