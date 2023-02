Ndryshon moti, këtë javë priten temperatura deri në -11 gradë

Prishtine - Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar se java e ardhshme të jetë java më e ftohët deri më tani e këtij dimri.

Bëhet e ditur se gjatë gjithë javës do të ketë ngrica , prandaj IHMK bën thirrje që të gjithë pjesëmarrësit në komunikacion të kenë kujdes të shtuar.

“Java e ardhshme,( përveç ditës së hënë), mbi vendin tonë do të ndikohet nga masat e thata të ajrit me origjinë nga pjesa veriore e kontinentit.

Këto masa të ajrit do të kushtëzojnë mot të ftohët dhe me temperatura tipike dimërore. Parashihet të jetë java më e ftohët deri më tani e kësaj stine”.

“Gjatë gjithë javës do të ketë ngrica , prandaj pjesëmarrësit në komunikacion duhet të kenë kujdes të shtuar.

Gjithashtu apel edhe tregtarëve të cilët merren me importimin dhe shitjen e pemëve dhe perimeve që produktet e tyre t’i ruajnë në vende të përshtatshme, pasi që pothuaj e gjithë java do të jetë me ngrica, si pasojë e temperaturave të ulëta”, thuhet në njoftim.

IHMK-ja bën të ditur se temperaturat minimale parashihen të lëvizin ndërmjet -11 deri -5 gradë Celsius, ndërsa maksimalet ndërmjet-2 deri 1 gradë Celsius.