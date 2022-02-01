Miratohet Ligji për lehtësime doganore mes Kosovës dhe Shqipërisë
Lajmifundit / 1 Shkurt 2022, 13:19
Kosovë&Rajon
Kuvendi ka miratuar Ligjin për Ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe Këshillit të Ministrave të Shqipërisë për zbatimin e lehetësirave doganore dhe të kontrollit të hyres/daljes së mallrave.
Projektligji për këtë marrëveshje është miratuar fillimisht në mbledhjen e 56-të të qeverisë së Kosovës me datë 26 janar 2022.
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e publikimit në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës./Express