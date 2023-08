Ministri serb kërcënoi me luftë! Kovaçevski: Vuçiç na kërkoi falje

Pas deklaratave të ministrit serb, Millosh Vuçeviç, i cili deklaroi se Maqedonia e Veriut dhe Mali i Zi e kanë zemëruar shumë Serbinë kur njohën Kosovën, presidenti i Serbisë, Aleksandër Vuçiç është i gatshëm t’i kërkojë falje popullit maqedonas nëse ndihet i ofenduar me ndonjë deklaratë nga Beogradi zyrtar.

Kyeministri i Maqedonisë së veriut, Dimitar Kovaçevski shfrytëzoi darkën në Athinë për të diskutuar me Vuçiç, lidhur me deklaratat kërcënuese, ku thuhej se Maqedonia dhe Mali i Zi do të goditen si Ukraina, shkruajnë mediat e huaja.

“Ai më siguroi se si përfaqësues i shtetit serb, popullin maqedonas dhe shtetin maqedonas i konsideron jashtëzakonisht miqësor dhe se nëse ndonjë qytetar maqedonas ofendohet nga ndonjë mesazh nga shteti serb, ai personalisht do të kërkojë falje”, -tha Kovaçevski.