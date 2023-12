Milaim Zeka mes lotësh tregon episodin: Në varrim Naimit i thanë “ti je vrasësi”, ai u tërbua…

Mes lotësh dhe hidhërimit, gazetari Milaim Zeka ka deklaruar se e njihte Liridona Ademajn dhe Naim Murselin personalisht, prandaj e dinte që në momentin e parë ai ishte vrasësi i gruas së tij.

Në “Top Story”, Zeka tha se edhe policia e Kosovës e ka ditur që në fillim se porositësi i vrasjes ishte Naimi, por nuk donte që të prishej varrimi, prandaj e arrestoi pas ceremonisë. Ai tha se gjatë ceremonisë së varrimit, një gazetar i ka thënë ‘ti je vrasësi’, dhe pas kësaj ai ka reaguar brutalisht. Sipas Zekës, Naimi ishte mashtrues.

“Unë dhe familja ime e kemi njohur Liridonën dhe bashkëshortin e saj. Shkurt po e them, kur e takuam, e kam një intuitë të tmerrshme një nuhatje të qenit. U takuam në një hotel në Prishtinë dhe u ngrit burri i saj, thash nuk e duroj dot. Ishte një grua e mrekullueshme dhe kur e morëm lajmin, ne dyshuam se ai e ka kryer veprën.

Dhe në orën 10:00 policia e konstatoi që ai ishte planifikuesi i vrasësit, por por të mos e prishte varrimin… se e konstatori para varrimit. Nëse e shihni reagimin brutal të Naimit kundër gazetarëve, një koleg i i mi i ka thënë ti je i vrasësi.

Desha me përgëzu policinë e Kosovës për këtë vrasje që u tronditëm të gjithë. Liridonën e kam taku në lindjen e parë, ky njeri ka qenë super mashtruese, një super abuzues dhe me vra gruan me aq gjakftohtësi në prezencën un nuk di… çfarë stati i çmendurisë duhet të jetë ky i panjeri.”- u shpreh Zeka.