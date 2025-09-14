Mijëra qytetarë bashkohen sot në Prishtinë për të luftuar kancerin e gjirit!
Sot në Sheshin “Ibrahim Rugova” zhvillohet ngjarja simbolike “Race for the Cure Prishtina 2025”, me ecje dhe vrapim për të rritur ndërgjegjësimin kundër kancerit të gjirit.
Qytetarë, aktivistë, profesionistë shëndetësorë dhe të mbijetuar të kësaj sëmundjeje bashkohen për solidaritet dhe mbështetje, duke shënuar një hap të rëndësishëm në edukimin shëndetësor dhe fuqizimin e grave.