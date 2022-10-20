Mediat në Beograd: Ja “shpërblimi” që do të marrë Serbia nëse do të vendosë sanksione ndaj Rusisë
Takimi urgjent i krerëve të Bashkimit Evropian për shkak të Serbisë, kërcënimet për heqjen e regjimit pa viza për shkak të akuzave se, nën ndikimin e Moskës, BE-ja po dobësohet nga politika e saj emigrante, janë vetëm një ushtrim demonstrues si mund të duken marrëdhëniet ndërmjet Beogradit dhe Brukselit në të ardhmen.
Dhe madje me kusht që Serbia të vendosë sanksionet e shumëkërkuara kundër Rusisë. Që nga pushtimi i Rusisë në Ukrainë dhe vendosja e sanksioneve, BE-ja ka bërë kërkesa të qarta që Serbia të vendosë një bllokadë ndaj Moskës.
Blic Milan Igrutinoviç nga Instituti për Studime Evropiane vëren se nëse Beogradi do të vendoste një bllokadë ndaj Moskës, situata do të “normalizohej” nw Serbi. “Për këtë nuk do të kishte shpërblim, përveç zvogëlimit të keqdashjes ndaj Serbisë. Të gjitha ankesat që Brukseli ka bërë së fundmi do të ishin më të pakta nëse do të vendoseshin sanksione”, tha ai.
Më tej ai rikujton se Parlamenti Evropian e ka “tërhequr këmbën” duke i shkruar për herë të parë se nuk do të ketë hyrje në BE nëse Serbia nuk e njeh Kosovën. Megjithatë, shton ai, nuk do të ketë shkurtime të dhimbshme, siç është ndërprerja e negociatave.
Kjo ndodhi sepse deputetët u acaruan nga refuzimi i vendosjes së sanksioneve dhe ndoqën logjikën “nëse po krijon probleme, tani do ta shohësh si mund të duket”. Tani po arrijmë në atë pikë që përfaqësuesit e shteteve janë më ngurrues ndaj Serbisë, por edhe ndaj grupeve të tjera politike”, u shpreh ai.
“Nuk mendoj se do të na anulojnë vizat sepse Serbia do të tregojë një dozë fleksibiliteti. Rreth Kosovës do të ketë një situatë tjetër, do të ketë presione më të mëdha në javët dhe muajt e ardhshëm, dhe pritjet e shtuara kur është fjala për gjetjen e një zgjidhjeje për këtë temë”, përfundon Igrutinovi.