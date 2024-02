Media ruse tregon se çfarë kërkoi Vuçiç në samitin për Ukrainën në Tiranë

Mediat shtetërore ruse Tass ka publikuar një artikull për samitin për Ukrainën që u zhvillua sot në Tiranë, ku mori pjesë edhe presidenti Volodymyr Zelenksy.

Në shkrim nënvizohet se presidenti serb. Aleksandër Vuçiç ka kërkuar që të përjashtohen ato klauzola nga deklarata finale ku parashikohet domosdoshmëria e mëtejshme për të kundërsulmuar Rusinë.

Më tej, TASS duke iu referuar edhe gazetës serbe Vecernje Novosti, shton se presidenti serb insiston kundër një paragrafi në deklaratë e cila përmban sanksione anti-ruse, si dhe ndaj paragrafit ku shprehet influenca negative ruse në vendet e rajonit ballkanik.

Shkrimi i plotë i publikuar gjatë zhvillimit të konferencës:

Presidenti serb Aleksandar Vuçiç, i cili do të marrë pjesë në samitin Ukrainë-Evropa Juglindore në Tiranë, Shqipëri, do të kërkojë që pjesëmarrësit të përjashtojnë ato pika nga dokumenti përfundimtar që shprehimisht nevojën për t'iu kundërvënë më tej Rusisë, shkruan gazeta Vecernje Novosti.

Konkretisht, sipas gazetës, presidenti serb do të insistojë që në dokumentin përfundimtar të shënohet një paragraf që përmban sanksione anti-ruse, si dhe në pjesën e draft-deklaratës që thotë se Rusia ushtron ndikim negativ në vendet e rajonit. Kërkesat e Vuçiqit do të kenë të bëjnë edhe me formulimin e deklaratës për pjesëmarrësit e samitit, pasi ajo aktualisht e përshkruan Kosovën si një vend.

Vuçiç ka theksuar vazhdimisht se Serbia është e gatshme të zbatojë të gjitha angazhimet e marra më herët dhe se Beogradi synon të gjejë kompromise për normalizimin e marrëdhënieve me Prishtinën me kusht që çdo afirmim i pavarësisë së Kosovës ose anëtarësimi i mundshëm në OKB të konsiderohet i papranueshëm.

Pas fillimit të operacionit special ushtarak në Ukrainë, Vuçiç tha në një fjalim drejtuar kombit pas një takimi të Këshillit të Sigurimit të Serbisë se vendi i tij mbështet integritetin territorial të Ukrainës, por nuk do të vendosë sanksione ndaj Rusisë.

Ai tha se kombi ballkanik po ndalonte përkohësisht stërvitjet ushtarake dhe policore me të gjithë partnerët e huaj. Vuçiç tha se Serbia i konsideron Rusinë dhe Ukrainën kombe vëllazërore dhe i vjen keq për ngjarjet në Evropën Lindore. Ai tha gjithashtu se Beogradi ishte gati për të ofruar ndihmë humanitare për Kievin.