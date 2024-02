“Me Vuçiç nuk vazhdohet”, ish-zyrtari i lartë serb heq dorë nga politika

Vuk Jeremiç, ish-ministër i Punëve të Jashtme i Serbisë dhe ish-kryetar i Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, dha dorëheqjen nga posti i Presidentit të Partisë Popullore pas zgjedhjeve të 17 dhjetorit dhe u tërhoq nga politika.

Zyra e medias e Partisë Popullore i tha Danasit se në periudhën e ardhshme Vuk Jeremiç “do t’i përkushtohet kryesisht ligjëratave në Shkollën e Marrëdhënieve Ndërkombëtare në Paris”, ku jep mësim “si dhe redaktimi i revistës për marrëdhëniet ndërkombëtare “Horizont”.

Gjithashtu, u tha se “ai do të vazhdojë të promovojë interesat e Serbisë jashtë vendit sa herë që t’i jepet mundësia”.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Po ashtu, për Danasin nga ajo parti është konfirmuar se “Jeremiç është tërhequr nga të gjitha pozitat në Partinë Popullore dhe në të ardhmen do të jetë vetëm një nga anëtarët e partisë”.

“Jeremiçi do t’i ofrojë mbështetje të plotë lidershipit të sapozgjedhur, por nuk do të marrë më pjesë në punën e organeve ekzekutive të partisë dhe as nuk do të shfaqet në opinionin politik vendas”, shkruan media serbe.

Në kuvendin zgjedhor të Partisë Nacional Socialiste, në të cilën Jeremiç dha dorëheqjen, u zgjodh edhe kryetari i ri i partisë, ish-nënkryetari, Vladimir Gajiç.