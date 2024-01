Mbi 2 mijë euro për çdo fëmijë të lindur, kush përfiton nga vendimi i ri i qeverisë greke

Qeveria greke ka miratuar masa mbështetëse për familjet e reja, duke rritur shumën që jepej për lindjen e një fëmije, nga 2 mijë në 2400 euro.

Në varësi të numrit të fëmijëve, shuma mund të arrijë deri në 3500 euro.

Në total, këto janë shtatë masa që do të aplikohen për këtë vit me një kosto totale prej 441 milionë eurosh.

Krahas rritjes së pagës së lindjes, e cila në fakt do të zbatohet në mënyrë retroaktive për fëmijët e lindur në vitin 2023, qeveria po vijon me zbatimin e 6 masave shtesë nga 1.1.2024.

Pagesa pa taksa për familjet me fëmijë është rritur me 1000€ (kosto 135 milionë euro në vit, 1.34 milionë përfitues të tatueshëm).

Shtesa e lehonisë për profesionistët e lira dhe fermerët është rritur nga 4 në 9 muaj në nivelin e pagës minimale.

Për dimrin 2023-2024 kufijtë e të ardhurave të kompensimit të ngrohjes u rritën nga 3000 euro për çdo fëmijë në 5000 euro për çdo fëmijë.

Prezantohet një tarifë sociale e energjisë elektrike për shumë fëmijë.

Reforma e listës së pagave në sektorin publik me rritje të ndihmës familjare me 20 euro për fëmijën e parë dhe me 50 euro nga i dyti dhe çdo fëmijë shtesë (330,000 përfitues).

Është vendosur tavani i marzhit të fitimit për qumështin e bebeve.

Pagesa e lindjes është rritur në mënyrë të përhershme dhe retroaktive për lindjet nga 1/1/2023, nga 2000 euro për çdo fëmijë në 2400 në 3500 euro (rritje nga 400 në 1500 euro) në varësi të numrit të fëmijëve.

Përfituese është nëna që banon në mënyrë të përhershme dhe të ligjshme në Greqi dhe ka të ardhura ekuivalente familjare vjetore deri në 40 000 euro. Sot ndihma arrin në 2000 euro dhe paguhet në dy këste të barabarta prej 1000 euro. Tashmë, pagesa e lindjes rritet për çdo fëmijë të lindur sipas numrit të fëmijëve në në familje si më poshtë:

1 fëmijë: 2400 (rritje 400 euro)

2 fëmijë: 2700 (rritje 700 euro)

3 fëmijë: 3000 (rritje 1000 euro)

4 e më shumë fëmijë: 3500 (rritje 1500 euro).

Pagesa e shumave të shtuara, si dhe pagesa e shumave prapavepruese për lindjet nga 01.01.2023 është planifikuar të bëhet deri në prill 2024.