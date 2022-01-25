Mbi 19 mijë raste aktive me Covid në Kosovë
Ministria e Shëndetësisë, sipas të dhënave nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës, informon se në total numri i rasteve aktive me koronavirus është 19,519.
Në 24 orët e fundit janë dhënë 1.861 doza të vaksinës kundër COVID-19.
Prej fillimit të vaksinimit në të gjitha qytetet e Kosovës janë dhënë 1.747841 doza të vaksinës
Deri më sot 801.524 qytetarë janë vaksinuar me dozën e dytë.
Deri më sot janë dhënë 44.143 doza përforcuese dhe 12.200 doza të treta të vaksinës kundër COVID-
Numri i përgjithshëm i të shëruarve është 161.170, ndërkaq nga fillimi i pandemisë nga coronavirusi kanë vdekur 3,000 persona.
Në Kosovë nga e shtuna kanë hyrë në fuqi masat e reja anti-Covid.
Këto masa përfshijnë kufizimin e lëvizjes nga ora 22:00 deri në orën 05:00, ndërsa edhe veprimtaria e gastronomisë lejohet zhvillohet vetëm deri në orën 21:00.