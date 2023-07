Marrëveshja e recipricitetit të targave me Serbinë, reagon Kurti

Paraditen e sotme u arrit në Bruksel marrëveshja e reciprocitetit të targave mes Kosovës dhe Serbisë. Sigurisht nuk ka munguar reagimi i kryeministrit të vendit, Albin Kurti. Përmes një postimi në Facebook, kreu i qeverisë shkruan se ka nisur epoka kur Serbia duhet të mësohet me të renë.

“Reciprociteti i targave të automjeteve është vendosur. Meqë targave të Republikës së Kosovës në Serbi do t’iu mbulohet simboli shtetëror, të gjitha targave të Serbisë pa dallim do t’iu mbulohet po ashtu simboli i tyre në territorin e shtetit tonë.

Njësia Speciale e Policisë së Kosovës ka shkuar në Jarinje dhe Bërnjak më 20 shtator për të mbrojtur vendkalimet dhe policinë kufitare nga bllokuesit e rrugëve dhe qarkullimit të lirë. Meqë ata do të largohen, njësia jonë speciale nuk ka pse qëndron atje, dhe mbetet gjithnjë e gatshme për ndërhyrje në çfarëdo cenimi të njëjtë apo të ngjashëm në të ardhmen. Natyrisht, policia jonë kufitare në vijim do të zbatojë reciprocitetin e targave. KFOR-i do të qëndrojë aty, rreth dy javë, që gjithçka të jetë e sigurt.

Në javën e shkuar, Presidenti i Serbisë vuri katër kushte për takimin në Bruksel të përfaqësuesve tanë. Natyrisht që nuk ju plotësuan ato dhe dje u zhvilluan bisedimet në Bruksel. Tash fillon epoka kur Serbia nis e mësohet me reciprocitet”, shkruan ai.

Kujtojmë se më 20 shtator nisën tensionet mes Kosovës dhe Serbisë, për shkak të reciprocitetit të targave. Serbët lokalë bllokuan kufirin, duke mos lejuar asnjë targë të kalojë.