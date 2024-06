Lufta në Ukrainë, Le Pen: Do të jetë e nevojshme që të bisedohet me Rusinë për të rikthyer paqen

“Ne do të duhet të bisedojmë me Rusinë në përpjekje për të gjetur një rrugëdalje pozitive për Ukrainën nga ky konflikt, të cilin nuk mund ta fitojë. Shpresoj se Franca do të luajë një rol në këtë zgjidhje të arsyeshme, për të mirën e Ukrainës nën sulm dhe për një kthim të shpejtë në paqen e qëndrueshme.”

Këtë e tha në një intervistë për “Periodico de España”, kryetarja e Kuvendit Kombëtar, Marine Le Pen.

E pyetur nëse do t’i dërgohet më shumë ose më pak ndihmë Ukrainës për t’u mbrojtur nga Rusia, Le Pen tha se ajo dënon agresionin rus dhe mbështet iniciativat për të ofruar mbështetje ushtarake ose civile për Ukrainën.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.



“Por vija e kuqe që ne vendosim për veten tonë është të mendojmë me kujdes për sanksionet në mënyrë që të mos na kthejnë kundër nesh. Unë mendoj, për shembull, për luftën energjetike që kemi bërë, e cila ka qenë shkatërruese për ekonomitë tona,” tha aj, duke shtuar se “vija e dytë e kuqe nuk është të bëhemi bashkëluftëtarë”.

“Për Francën, Lufta e Parë Botërore nënkuptonte 1000 vdekje në ditë për katër vjet – 1.5 milionë nga djemtë tanë më të guximshëm. Një shekull më vonë, ne ende nuk jemi shëruar plotësisht. Ne nuk duam më të tërhiqemi nga këto tmerre që, nëse do të ndodhnin, do të nënkuptonin fundin e Evropës përgjithmonë”, tha Le Pen.