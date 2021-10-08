Lufta kundër Covid-19 në Kosovë, raportohen mbi 1 mijë raste aktive
Situata e Covid-19 në Kosovë vijon me ulje ngritje. Një ditë më parë u bë me dije nga Ministria e Shëndetësisë se asnjë person nuk ka ndërruar jetë, ndërsa numri i infektimeve kishte rënë. Ndërkohë sot u bë me dije se në vend janë të paktën 1,676 raste aktive, që po luftojnë armikun e padukshëm.
Sipas raportit zyrtar, që nga fillimi i pandemisë, të paktën 155,671 kanë mundur virusin dhe 2,965 persona kanë ndërruar jetë. Sa i përket procesit të vaksinimit, në 24 orët e fundit janë vaksinuar 10,736 persona, duke çuar në 1.407.966 numrin e personave të vaksinuar me një dozë dhe 588.481 qytetarë me dozën e dytë.