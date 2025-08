Lufta e ashpër politike në Mal të Zi: Abazoviç publikoi një foto në të cilën Gjukanoviq dyshohet se është me ...

Fillimi i seancës së Komisionit për Siguri dhe Mbrojtje të Malit të Zi, në të cilin duhet të dëgjohen zyrtarët malazezë, filloi me furtunë.

Përkatësisht, kryeministri Dritan Abazoviq ka shfaqur një fotografi në të cilën, siç pretendon ai, shihet presidenti i Malit të Zi, Milo Gjukanoviq me anëtarë të klanit Škaljar, gjë që pa mëdyshje dëshiron të tregojë lidhjen e udhëheqjes shtetërore me organizatat kriminale.

“Do të paraqes akuzat ndaj “vëllait Abaz” dhe do t’ju ​​tregoj një foto të Milo Gjukanoviqit me “skaljarët”. Unë do t’ju tregoj emrat dhe mbiemrat. Ky (me Gjukanoviqin) është Zoran Mrvaljević aka Mrva dhe një zotëri tjetër që nuk është në mesin e të gjallëve, tha Abazoviq.

Kujtojmë se sot në seancën e Komisionit për Siguri dhe Mbrojtje (i kryesuar nga Milan Knezheviq) është duke u zhvilluar një seancë dëgjimi të liderëve e Qeverisë së Malit të Zi dhe anëtarët e sektorit të sigurisë, diplomacisë dhe prokurorisë.

Ata do të dëgjohen për ngjarjet aktuale në sektorin e sigurisë, duke iu referuar kontrabandës së mundshme të cigareve dhe në fushën e diplomacisë ndërkombëtare.

Kujtojme se në një intervistë për agjencinë MINA, Gjukanoviq e cilësoi qeverinë e pakicës si zgjidhjen më të mirë në raport me situatën aktuale të qeverisjes në Malin e Zi, por alternativën më të keqe për të zgjidhur krizën.

“DPS është gati të votojë për qeverinë e pakicës, sepse kjo është zgjidhja më e mirë se situata katastrofike në të cilën Mali i Zi është në krye të qeverisë aktuale”, tha ai.

Kujtojmë se qeverinë e pakicës e mbështet edhe politikani shqiptar dhe lideri i URA-s, Dritan Abazoviq, i cili mendohet se do të jetë dhe kryeministri i propozuar për këtë qeveri.